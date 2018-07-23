Главные новости
В РоссииЗамглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииВ РоссииВ Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизменеВ РоссииСледствие заинтересовалось событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"
В России

Что произошло за день: понедельник, 23 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скандал вокруг видео с пытками в ярославской колонии получил продолжение. В рамках дела были задержаны шесть подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова. Адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеоролик, уехала из России и попросила о госзащите, а также о проверке органов прокуратуры и следствия в Ярославской области. Следствие, в свою очередь, начало проверку после сообщений СМИ об угрозах в адрес Бирюковой. Между тем первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что Макаров допустил 136 нарушений и пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения.

- ЦИК России сообщил, что получил на прошлой неделе документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства. Они будут рассмотрены на заседании ЦИК, дата пока не назначена. Ранее сообщалось, что документы 17 июля подала инициативная группа представителей КПРФ.

- Под конец дня стало известно об аресте подозреваемого в государственной измене, который, по данным источника "Интерфакса", является еще одним фигурантом дела о госизмене в ракетно-космическом комплексе. Ранее в понедельник в Объединенной ракетно-космической корпорации сообщили о грядущем на этой неделе внутреннем расследовании в ЦНИИмаше по делу о госизмене. Кроме того, сам "Роскосмос" попросил Счетную палату провести еще одну проверку в госкорпорации. В "Роскосмосе" также сообщили, что события в связи с которыми расследуется дело, относятся к 2013 году, вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется.

- Днем председатель движения "За права человека" Лев Пономарев сообщил о своем задержании в ходе одиночного пикета у здания Генпрокуратуры. Акцию он проводил с призывом изменить меру пресечения фигурантам дела об организации экстремистского сообщества - участников движения "Новое величие" Марии Дубовик и Анне Павликовой. Правозащитник счел свое задержание незаконным.

- Мосгорсуд признал законным административный арест на 15 суток участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча ЧМ-2018. Они признаны виновными в "грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" (20.31 КоАП РФ). На среду намечено заседание по делу о незаконном ношении участниками акции форменной одежды.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
В Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизменеВ Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизмене
Ранее источник сообщил о появлении в деле как минимум еще одного подозреваемогоПодробнее
 Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииПервый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии
Вместе с тем представитель ФСИН заявил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее"Подробнее
 ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"
Следствие полагает, что в то время произошла утечка информации по новейшим гиперзвуковым разработкамПодробнее
 Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должникахПриставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках
Помимо этого, предлагается не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождениюПодробнее
Путин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологиейПутин одобрил представленную Скворцовой программу борьбы с онкологией
В рамках новой программы будут лечить по международным протоколам и отслеживать все этапы терапииПодробнее
 "Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке"Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке
Ранее в Госкорпорации выявили нарушения на 760 млрд рублейПодробнее
 Нижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy RiotНижегородская колония выиграла судебную тяжбу с Алехиной из Pussy Riot
Суд счел информацию из статьи "Собеседника" о тяжелых условиях труда заключенных не соответствующей действительностиПодробнее
 ЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформеЦИК получил документы о проведении референдума по пенсионной реформе
На референдум предлагается вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что (..) возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"Подробнее
 Шесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонииШесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонии
СКР установил личности всех подозреваемых и продолжит работу по их задержаниюПодробнее
 СКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроровСКР возбудил уголовное дело против литовских судей и прокуроров
Их подозревают в привлечении заведомо невиновных россиян к уголовной ответственности за события 1991 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 июля6 фото
23 июля
Фотохроника 23 июля
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗамглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииВ РоссииВ Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизменеВ РоссииСледствие заинтересовалось событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"В РоссииШесть человек задержаны по делу об избиении заключенного в ярославской колонииМоскваМосгорсуд обязал столичный избирком зарегистрировать Балакина кандидатом в мэрыВ России"Роскосмос" попросил Счетную палату о новой проверке

Израиль отверг предложение РФ о зоне без иранских военных в приграничных районах Сирии

Адвокат Бирюкова попросила Федеральную палату адвокатов помочь с получением госзащиты

Первый обыск у арестованного по делу о госизмене Кудрявцева прошел в 2017 году

Что произошло за день: понедельник, 23 июля

Асад и Бибилов подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Сирией и Южной Осетией

Москалькова пообещала помочь с госзащитой адвокату, добывшей видео пыток

ФАС изучит ситуацию с ростом цен авиабилетов в 4-5 раз на Ставрополье

Россельхознадзор выявил АЧС в Саратовской и Ивановской областях

В Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизмене

В Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизменеРанее источник сообщил о появлении в деле как минимум еще одного подозреваемого Подробнее

Рубль продолжил удерживать позиции к доллару и евро вечером в понедельник

Рынок акций РФ закрылся в плюсе благодаря нефти и ожиданиям смягчения санкций

Фотохроника 23 июля

Фотохроника 23 июля6 фото

Ученые открыли моллюска, разрушающего горные породы в пресной воде

Жители Анкары приняли звук пролетавшего F-16 за взрыв на химическом заводе

Москалькова рассказала послу США о состоянии здоровья Сенцова

Вице-премьер Акимов возглавил совет директоров РЖД вместо Дворковича

Москалькова попросила посла США помочь с посещением Ярошенко и Бута

Следствие открыло дело после взрыва газа на судоремонтном заводе под Волгоградом

Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии

Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонииВместе с тем представитель ФСИН заявил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее" Подробнее

Сенатор США заподозрил экс-главу ЦРУ в продаже секретной информации СМИ

Действиям следователя, отказавшегося открыть дело после пыток в ярославской колонии, дадут оценку

Пивовары Германии столкнулись с нехваткой тары из-за рекордных продаж

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru