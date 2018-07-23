Что произошло за день: понедельник, 23 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скандал вокруг видео с пытками в ярославской колонии получил продолжение. В рамках дела были задержаны шесть подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова. Адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеоролик, уехала из России и попросила о госзащите, а также о проверке органов прокуратуры и следствия в Ярославской области. Следствие, в свою очередь, начало проверку после сообщений СМИ об угрозах в адрес Бирюковой. Между тем первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что Макаров допустил 136 нарушений и пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения.

- ЦИК России сообщил, что получил на прошлой неделе документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства. Они будут рассмотрены на заседании ЦИК, дата пока не назначена. Ранее сообщалось, что документы 17 июля подала инициативная группа представителей КПРФ.

- Под конец дня стало известно об аресте подозреваемого в государственной измене, который, по данным источника "Интерфакса", является еще одним фигурантом дела о госизмене в ракетно-космическом комплексе. Ранее в понедельник в Объединенной ракетно-космической корпорации сообщили о грядущем на этой неделе внутреннем расследовании в ЦНИИмаше по делу о госизмене. Кроме того, сам "Роскосмос" попросил Счетную палату провести еще одну проверку в госкорпорации. В "Роскосмосе" также сообщили, что события в связи с которыми расследуется дело, относятся к 2013 году, вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется.

- Днем председатель движения "За права человека" Лев Пономарев сообщил о своем задержании в ходе одиночного пикета у здания Генпрокуратуры. Акцию он проводил с призывом изменить меру пресечения фигурантам дела об организации экстремистского сообщества - участников движения "Новое величие" Марии Дубовик и Анне Павликовой. Правозащитник счел свое задержание незаконным.

- Мосгорсуд признал законным административный арест на 15 суток участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча ЧМ-2018. Они признаны виновными в "грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" (20.31 КоАП РФ). На среду намечено заседание по делу о незаконном ношении участниками акции форменной одежды.