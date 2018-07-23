Россельхознадзор выявил АЧС в Саратовской и Ивановской областях

23 июля 19:58

В Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизмене

Ранее источник сообщил о появлении в деле как минимум еще одного подозреваемого Подробнее

23 июля 18:37

Первый замглавы ФСИН обвинил избитого заключенного в провоцировании сотрудников колонии

Вместе с тем представитель ФСИН заявил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее" Подробнее

23 июля 16:36

ФСБ заинтересовалась событиями 2013 года по делу о госизмене в "Роскосмосе"

Следствие полагает, что в то время произошла утечка информации по новейшим гиперзвуковым разработкам Подробнее

23 июля 16:03

Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках