Россельхознадзор выявил АЧС в Саратовской и Ивановской областях

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщил о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Саратовской и Ивановской областей.
Генетический материал вируса АЧС был выявлен в патологическом материале, отобранном от свиней, принадлежащих ООО "Высоковское подворье" Савинского района Ивановской области.
Кроме того, геном вируса был выделен в результате лабораторных исследований в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве в Саратовской области.