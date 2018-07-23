Москалькова пообещала помочь с госзащитой адвокату, добывшей видео пыток

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Ирина Бирюкова, покинувшая страну из-за угроз, которые начали поступать к ней в связи с обнародованием видеоролика с пытками своего подзащитного в Ярославской колонии, имеет право на государственную защиту, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"На нее распространяется закон о государственной защите участников уголовного процесса. Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью, в предоставлении ей государственной защиты", - сказала Москалькова журналистам в понедельник.

Она отметила, что если информация о причинах, по которым Бирюкова покинула страну, подтвердится, это "вопиющий случай, когда человеку, который ищет правды и справедливости, поступают такие угрозы".

В понедельник фонд "Общественный вердикт" сообщил, что защитник пострадавшего от пыток в колонии №1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи.

"Заявление было подано в СК РФ на имя Александра Бастрыкина с просьбой о предоставлении государственной защиты", - сказала адвокат, добавив, что не очень доверяет следственным органам.

Адвокат не стала раскрывать, где конкретно она находится, уточнив, что "уехала в безопасное место за рубеж вместе с семьей".

Тем временем, как сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по Ярославской области, проводится доследственная проверка информации об угрозах защитнику, по результатам которой будет принято решение о применении мер государственной защиты.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержано шесть человек.

Тем временем в понедельник замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что Макаров, подвергшийся согласно обнародованной видеозаписи пыткам, допустил более 130 нарушений и пытался спровоцировать сотрудников ярославской колонии.

Макаров "допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников", сказал Рудый журналистам в понедельник.

При этом замглавы ФСИН добавил, что "в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее".

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сказал, что год назад после обращения подвергнувшегося пыткам осужденного Макарова видел видео, но на нем был представлен небольшой отрезок, а не полная картина произошедшего. Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, Рудый и Бабуркин выехали в ярославскую колонию №8, где в настоящее время содержится Макаров.

Исправительная колония №1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. Так, в 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками.

Прокуратура и следователи тогда начали проверку по заявлению осужденных, но врачи не обнаружили на их телах следов побоев, и СКР отказался возбуждать уголовное дело.