С уличной выставки в Красноярске украли десять картин на сумму 160 тыс. рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - С уличной выставки в Красноярске под названием "Флаг в Руки. Поэзия рабочего угара" украли десять картин общей стоимостью 160 тысяч рублей, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник организаторы акции.

"Мы открыли выставку, посвященную творчеству уличных художников Красноярска и Новосибирска, 30 июня. И в первую же ночь у нас исчезли четыре картины. Затем, в течение июля, пропали еще шесть работ. Мы подали заявление в полицию", - пояснил собеседник агентства.

Создатели выставки уверены, что видели злоумышленников на открытии. "У нас есть видео с камеры наблюдения, на нем при свете фонаря хорошо видны лица и одежда людей, снимающих картины. Люди в такой же одежде были на открытии выставки. Так же испорчены элементы благоустройства, которые мы установили", - сообщили организаторы выставки.

Выставка уличных художников проходит в Красноярске в пятый раз, и в нынешнем году организаторы планировали сделать ее последней. "Мы каждый раз на открытии устраивали аукцион, многие картины уходили "с молотка". Но в этот раз - планировали подарить эти работы Красноярску и оставить их здесь навсегда", - уточняют организаторы.