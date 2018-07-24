Жителя Хабаровска задержали за попытку вывезти части амурских тигров из страны

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю изъяли у жителя Хабаровска части трех особей краснокнижного амурского тигра, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по региону.

"Хабаровчанин был задержан. По его словам, дериваты предназначались для дальнейшей переправки через границу и продажи жителям Азии", - говорится в сообщении.

Пограничникам удалось выяснить, что задержанный действовал в составе группы, которая занимается продажей и незаконной переправкой через границу частей особо ценных животных. Все ее участники установлены.

"В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа частей особо ценных диких животных)", - отмечается в сообщении.