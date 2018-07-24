Часть Хабаровска обесточило из-за взрыва трансформатора

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На подстанции 220 кВ "Хехцир" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Востока") в Хабаровском крае взорвался трансформатор напряжения ТН-220-1, в результате чего часть потребителей в Хабаровске осталась без электроэнергии, сообщается на сайте Минэнерго.

Отмечается, что диспетчером Хабаровского РДУ дана команда на ввод графиков временного отключения потребления в Хабаровск в объеме 10 МВт и 15 МВт соответственно.

Температура воздуха в Хабаровск плюс 30 градусов. Точное количество потребителей, оставшихся без света, не уточняется. Ведутся аварийно-восстановительные работы.