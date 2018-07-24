МЧС поставило задачу вдвое снизить гибель и травмирование людей при ЧС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - МЧС РФ намерено в ближайшие годы на 50% снизить гибель людей при чрезвычайных ситуациях, заявил на совещании в Москве глава Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергей Диденко.

"Перед нами стоит задача вдвое снизить гибель и травмирование людей, вдвое снизить ущерб. Не на 5%, не на 7%, а на 50%. Для решения этой задачи нам не обойтись без эффективных, точечно финансируемых мер превентивного реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказал он.

Диденко напомнил, что ежегодно в России происходит более 100 тыс. пожаров в жилом секторе, при которых погибает более 7 тыс. человек.

"Необходимо усиление муниципального уровня в системе реагирования на оперативные события, принятие мер по ликвидации предпосылок на зачаточном уровне развития чрезвычайной ситуации. Немаловажным является вопрос привлечения широких слоев населения, добровольческих формирований, самих граждан к повышению собственной безопасности и предупреждению ЧС. Только благодаря совместным действиям органов власти всех уровней, бизнес-сообщества и населения мы сможем выйти на другой уровень предупреждения и реагирования на ЧС", - сказал он.