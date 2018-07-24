Госдума не стала вводить акциз на кальянную смесь

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума РФ во вторник приняла в окончательном, третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) в части установления акцизов на разные виды продуктов, в итоговом варианте принятого закона нет упоминания о введении акциза на кальянную смесь.

Законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" был внесен на рассмотрение Думы 22 июня и принят в первом чтении 5 июля, во втором - 18 июля. Среди прочего он предлагал с 1 января 2019 года отнести к подакцизным товарам кальянную смесь.

Ставку акциза на нее планировалось установить в размере 457 рублей за килограмм в 2019 году, 476 рублей в 2020 году и 495 рублей в 2021 году, говорилось в принятом в первом чтении законе.

В рамках принятия законопроекта в первом чтении замглавы Минфина Илья Трунин сообщил, что основной объем импорта в РФ сырья для кальянов проходит под кодами различного рода смесей, а акцизом облагается только кальянный табак. В результате РФ не получает никакого акциза с этого товара.

В принятом на заседании Думы итоговом варианте закона нет упоминания о введении акциза на кальянную смесь. Ставка акциза на кальянный табак осталась без изменений.