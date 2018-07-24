Авария на нефтепроводе произошла в Удмуртии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют порыв нефтепровода в Игринском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике во вторник.

Информация о порыве внутрипромыслового напорного нефтепровода Чутырского месторождения нефти поступила в 10:55 по московскому времени. "Происходит разлив нефтесодержащейся жидкости", - говорится в сообщении.

Порыв ликвидируют более 40 человек и 11 единиц техники.

"В ходе уточнения обстановки было установлено, что проводились плановые работы по очистке нефтепровода", - отмечается в пресс-релизе.