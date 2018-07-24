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Россияне не стали отказываться от туров в Грецию из-за смертоносных пожаров

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Отказов россиян от туров в Грецию из-за лесных пожаров под Афинами пока нет, сообщила "Интерфаксу" во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Отказов от туров в Грецию на данный момент мы не видим - в Афинах организованных туристов совсем немного, доля очень маленькая. Вопросы есть по поводу Крита, но туроператоры готовы предложить альтернативу, если будут отказы. Надо подождать вечера, чтобы лучше понимать. К тому же, завтра на юге Греции обещают сильный дождь", - сказала Ломидзе.

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В АТОР со ссылкой на данные туроператоров также сообщили, что российским организованным туристам, отдыхающим в Афинах или в курортных поселках около столицы, ничего не угрожает.

"Никакой угрозы жизни и здоровью туристов нет. Ситуация находится под контролем. Мы внимательно следим за развитием событий и работаем на опережение. В понедельник мы предложили трем нашим туристам в регионе переселиться в другое место. Несмотря на то, что их отель был на удалении от очагов возгораний, но чтобы ничто не тревожило наших гостей, мы решили их разместить в другом отеле", - привели в ассоциации информацию туроператора "Музенидис Трэвел".

По его данным, огонь не затронул отельный фонд региона Аттика: все популярные объекты размещения находятся на удалении от мест пожаров. В компании подчеркнули, что в основном россияне летом едут отдыхать на острова Греции или на материковые курорты, удаленные от Афин.

Ранее сообщалось, что число жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50. Больше всего пострадал курортный поселок Мати, который "практически перестал существовать" и где погибли 24 человека.

Лесные пожары в Греции

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Дым от пожаров накрыл столицу и парализовал движение на трассах, связывающих Пелопоннесский полуостров с материкомК спасательной операции привлечены военные патрульные катера, военные вертолеты, владельцы частных катеров и лодок, которые морем и по воздуху эвакуируют оказавшихся в плену пожаров людейЧисло жертв лесных пожаров в Греции приблизилось к 50. Спасатели, задействованные в тушении огня и эвакуации людей, не исключают, что число жертв может возрасти. Пока пожарные не могут проникнуть в районы, охваченные пламенем, где также могут находиться погибшие и пострадавшиеКурортный поселок Мати является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом. По словам представителя правительства, после пожара Мати &quot;практически перестал существовать&quot;.Греция намерена попросить у Евросоюза о помощи в тушении лесных пожаров
Дым от пожаров накрыл столицу и парализовал движение на трассах, связывающих Пелопоннесский полуостров с материком
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Теги: Россия, Греция

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