ФОМС за три года получит 330 млрд руб. на борьбу с раком

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) направят из федерального бюджета в 2019-2021 годы 330 млрд рублей на борьбу с онкозаболеваниями.

"Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования включает новые субсидии и межбюджетные трансферты, которые будут перечисляться из федерального бюджета - это средства на обеспечение клинических рекомендаций в рамках национального проекта "Онкология", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям во вторник.

По ее словам, речь идет о "существенных средствах": в 2019 году на эти цели заложено 70 млрд рублей, в 2020 - 120 млрд и в 2021 - 140 млрд рублей. "Эти средства будут включены в размер тарифа по оказываемой медицинской помощи по профилю "онкология", - отметила Голикова.

Накануне президент РФ Владимир Путин одобрил программу борьбы с онкологией, представленную главой Минздрава Вероникой Скворцовой.