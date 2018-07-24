Защита обжаловала арест сотрудника ЦНИИмаша Кудрявцева по делу о госизмене

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Защита просит Мосгорсуд избрать более мягкую меру пресечения в отношении 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в государственной измене.

"Считаем избранную меру пресечения для 74-летнего человека чрезмерно жестокой, жесточайшей", - сказал во вторник "Интерфаксу" руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов, представляющий интересы обвиняемого.

Павлов уточнил, что только вошел в дело и подробностей пока не знает.

Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на арест Кудрявцева.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева, Кудрявцев сейчас самый пожилой заключенный "Лефортово". "Сейчас он в шоке. Он диабетик и вообще больной человек, при этом у него ничего нет, собраться ему, когда задерживали, не дали. Мы еще к нему обязательно пойдем, он самый старый "житель" "Лефортово" и самый старый "госизменщик", - добавила Меркачева.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцев был задержан после обысков, проведенных в рамках возбужденного уголовного дела о госизмене в корпорации "Роскосмос". Ему инкриминируется государственная измена (ст. 275 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему грозит наказание на срок от 12 до 20 лет заключения.

По данным газеты "Коммерсант", 74-летнему Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. По словам сына арестованного Ярослава Кудрявцева, его отец вину не признает.

По данным источников "Интерфакса", по уголовному делу задержан и заключен под стражу как минимум еще один фигурант. Его данные не разглашаются в связи с тем, что материалы уголовного дела имеют повышенный уровень секретности - гриф "Совершенно секретно".