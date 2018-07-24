Суд арестовал лодочника по делу о гибели трех детей под Астраханью

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Лодочник, по вине которого утонули трое детей в реке Бузан под Астраханью, арестован. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай во вторник.

"По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что лодочник и еще один молодой человек, который находился в лодке с детьми в день трагедии, смогли спасти шестерых своих пассажиров, после того, как лодка перевернулась.

Как сообщалось, вечером 22 июля подозреваемый взял у знакомого лодку, чтобы переправить девять детей на противоположный берег реки Бузан. Во время переправы он совершил резкий маневр, лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Троих спасти не удалось. Трагедия произошла в районе села Калинино в 10-15 метрах от берега.

По предварительным данным, лодочник был в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).