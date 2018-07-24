Задержаны вероятные убийцы топ-менеджера крупнейшего в РФ производства авиадвигателей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве заместителя коммерческого директора производителя двигателей ПАО "ОДК-УМПО" (Башкирия) Юрия Яшина, тело которого было обнаружено в субботу в Уфе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

При этом он не уточнил количество задержанных и обстоятельства их задержания, добавив, что операцию провели сотрудники МВД и ФСБ.

Ранее сообщалось, что менеджер пропал 20 июля в Уфе. На следующий день его тело было обнаружено под городским мостом со следами травм. Было возбуждено уголовное дело.

ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" - крупнейший производитель авиационных двигателей в России, осуществляет разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.