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Дело о пытках заключенного Макарова в колонии передано в центральный аппарат СКР

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Делом об избиении заключенного сотрудниками ярославской колонии передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Ярославской области, для дальнейшего всестороннего и объективного расследования передано в центральный аппарат СКР", - сказала Петренко.

По ее словам, следствие будет просить суд об аресте шести задержанных сотрудников колонии.

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"Выполняются мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства колонии и ответственных должностных лиц УФСИН по Ярославской области", - добавила представитель СКР.

Халатная проверка

Следствие уже выяснило, что еще год назад в органы Следственного комитета от заключенного поступила жалоба на то, что сотрудники колонии №1 применили в отношении него насилие, сказала Петренко.

"Следователь следственного отдела по Заволжскому району города Ярославля СК по Ярославской области формально провел проверочные мероприятия по данному заявлению и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела. В настоящее время следователь уволен из следственных органов СКР, в отношении него проводится процессуальная проверка", - подчеркнула она.

"Председатель Следственного комитета потребовал дать жесткую оценку не только действиям (бездействию) теперь уже бывшего сотрудника Следственного комитета по Ярославской области, но и его руководства в целях исключения формального подхода к проверке заявлений граждан, пострадавших от преступных посягательств",- заявила Петренко.

Резонанская съемка

На прошлой неделе "Новая Газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии. Инцидент произошел 29 июня 2017 года, утверждала газета.

После волны возмущения в соцсетях по факту запечатленных на видео событий было возбуждено дело по п. "а" ч.3. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). В рамках этого дела задержаны шесть человек.

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Теги: СКР, Евгений Макаров, Ярослаская область, ФСИН

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