Экс-совладелец обанкротившегося Интрастбанка объявлен в международный розыск

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет просит заочного ареста для бывшего председателя совета директоров обанкротившегося Интрастбанка Олега Тарасова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Тарасова Олега Викторовича состоится 26 июля в 17:30 мск", - сказала она.

По ее словам, банкиру предъявлено обвинение по части 3 статьи 33 - части 4 статьи 160 и части 3 статьи 33 - части 4 статьи 159 УК РФ (Организация растраты и мошенничества в особо крупном размере). Он объявлен в международный розыск.

В суде не стали раскрывать суть обвинения.

В свою очередь, информированный источник уточнил, что речь идет об уголовном деле о миллионных хищениях и присвоении денежных средств.

Как сообщалось, ЦБ РФ отозвал лицензию у Интрастбанка 16 сентября 2014 года, в конце октября того же года суд по заявлению ЦБ РФ признал Интрастбанк банкротом. Конкурсным управляющим была утверждена ГК "АСВ".

Информация об осуществленных бывшими руководителями Интрастбанка действий, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, была направлена Банком России в Генпрокуратуру РФ и МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Интрастбанк по итогам первого полугодия 2014 года занял 216-е место по размеру активов и 177-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА. Согласно полученному реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 3,39 млрд рублей могли обратиться порядка 6,8 тыс. вкладчиков.