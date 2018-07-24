Приглашение посетить Вашингтон передали Путину после саммита в Хельсинки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На российско-американском саммите в Хельсинки вопрос об организации новых контактов между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не обсуждался, однако спустя несколько дней американская сторона передала приглашение российскому лидеру посетить Вашингтон в конце текущего года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Конкретно в Хельсинки вопрос об организации предстоящих контактов не обсуждался, но несколько дней спустя американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса". Ушаков отметил, что "приглашение было передано помощником (президента США - ИФ) по вопросам национальной безопасности Болтоном".

"Затем, как вы знаете, Трамп неоднократно в своих публичных выступлениях, и в твиттере этого предложения касался", - сказал помощник президента России.

Ушаков еще раз подчеркнул, что "понимание того, что встречу нужно проводить, достигнуто". "А практические аспекты этого предложения будут обсуждены позднее", - сказал он.