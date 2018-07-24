Начальник ГУ МЧС по Томской области стал фигурантом дела о взятке

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о взятке возбуждено в отношении начальника ГУ МЧС по Томской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Томской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, "подозреваемый с июня по июль 2018 года незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, в крупном размере, высказав готовность оказать содействие предпринимателям, используя свои должностные полномочия руководителя управления".

При этом позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

"Сегодня в результате оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального УФСБ, подозреваемый был задержан с поличным в момент получения взятки в крупном размере", - рассказали в СК.

"В настоящее время следователями регионального СК России в тесном взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Изъят предмет взятки - деньги, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей, выполняются иные следственные действия", - добавили в ведомстве.