Приставы закрыли музей ГУЛАГа в Йошкар-Оле на 90 суток из-за санитарных нарушений

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Нарушения санитарно-эпидемиологических требований стали причиной приостановки работы экспозиции музея ГУЛАГа в Йошкар-Оле (Марий Эл), сообщает управление ФСПП по республике во вторник.

"В соответствии со статьей 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных зданий) Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города назначено наказание в виде приостановления на 90 суток деятельности-эксплуатации помещений в нежилом здании по улице Советская, где располагается действующая экспозиция музея ГУЛАГа", - говорится в сообщении.

Основанием для производства стала проверка Роспотребнадзора, которая показала, что в помещениях музея есть трещины в полах, уровень искусственного освещения в выставочных залах не соответствует установленным требованиям СанПиНа.

Кроме того, все комнаты захламлены битым стеклом, досками, сломанными стульями, полками, книгами, искусственными цветами, тряпками.

"Все это создает угрозу для здоровья посетителей музея. Работа музей ГУЛАГа приостановлена с целью устранения выявленных нарушений", - отмечается в пресс-релизе.

В июне рабочая группа Совета по правам человека при президенте РФ посетила мемориальный музей истории ГУЛАГа в Йошкар-Оле. Комиссия отметила, что учреждение, признанное памятником истории регионального значения, "нуждается в срочной реставрации и приспособлении для нужд учреждения культуры".

Глава СПЧ Михаил Федотов отмечал, что многочисленные артефакты музея нуждаются в профессиональном музейном атрибутировании, систематизации, консервации, подготовке к экспонированию.

В свою очередь директор музея Николай Аракчеев сообщил "Интерфаксу", что федеральная комиссия посетила учреждение после того, как активисты направили подписи, собранные под электронной петицией, о выселении местными властями музея.

По словам Аракчеева, чиновники указали ему на истечение срока аренды здания и необходимость проведения капитального ремонта. Однако, по его данным, в ремонте нуждается лишь кровля здания, построенного около 200 лет назад. Директор музея отмечал, что республиканский Минкульт говорил о намерении приступить к ремонтным работам в учреждении лишь в 2021 году.