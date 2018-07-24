Суд над обвиняемым в коррупции экс-замглавы столичного главка СКР начнется 26 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде начинается судебный процесс против бывшего первого заместителя столичного главного следственного управления СК РФ Дениса Никандрова, обвиняемого в коррупции.

"Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Никандрова пройдут 26 июля в 11:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Она уточнила, что согласно закону данное заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме.

Она уточнила, что согласно закону данное заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме.

Никандров был задержан вместе с руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым летом 2016 года по делу о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последний был задержан и заключен под стражу после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Максименко в апреле 2018 года был приговорен Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей за получение двух особо крупных взяток. Свою вину он категорически отрицает.

В декабре 2017 года по делу в отношении высокопоставленных сотрудников СК был задержан экс-руководитель управления столичного главка ведомства по Центральному административному округу Алексей Крамаренко, который в настоящее время находится под стражей.

На прошлой неделе по делу о взятке был арестован бывший глава столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов. По данным источников "Интерфакса", генерал, как считает следствие, получил денежные средства за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Кочуйкову.