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Госдума приняла во II чтении законопроект о сносе "самостроя"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, регулирующий правила сноса "самостроя" и защиты прав добросовестных собственников таких строений.

Законопроект уточняет понятие "самовольная постройка", определяется, что постройка может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства.

"Если собственник объекта не знал и не мог знать о действии установленных ограничений по использованию земельного участка (например, о нарушении расстояний до трубопроводов), действовал добросовестно, осуществляя строительство, получил необходимые разрешения, при этом в публичном доступе (в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)) сведений о зоне нет - тогда объект не будет являться "самовольной постройкой", таким образом, защищаются добросовестные приобретатели", - пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова, которого приводятся в сообщении пресс-службы парламентария.

Также в отношении постройки, признанной самовольной, вводится механизм приведения ее в соответствие с установленными требованиями: либо на основании решения органа местного самоуправления (МСУ), если объект находится в охранной зоне или нет разрешения на строительство, нет правоустанавливающих документов; либо на основании решения суда - в любых случаях.

В настоящее время, согласно действующим нормам, такая постройка должна быть снесена в срок от трех месяцев до одного года. "После принятия законопроекта у правообладателя появится возможность привести самовольную постройку в соответствие с установленными требованиями - на это отводится срок от шести месяцев до трех лет, в результате, на такую постройку может быть оформлено право собственности", - сказал Крашенинников.

Определяется, что суд или орган МСУ сможет принять два вида решений по самострою: решение о сносе принимается, если постройку невозможно привести в соответствие с установленными требованиями; решение о сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями - если можно исправить, говорится в сообщении. В последнем случае выбор остается за владельцем земельного участка - он либо сносит объект, либо приводит его в соответствие, пояснил Крашенинников.

Также законопроект сужает полномочия органов местного самоуправления (МСУ) и повышает гарантии судебной защиты граждан, отметил парламентарий.

Определяется, что самовольная постройка может быть снесена только в судебном порядке, а не по решению органа местного самоуправления, в случаях если право собственности на постройку зарегистрировано в ЕГРН, если постройка является жилым домом, в том числе многоквартирным, садовым домом, и если постройка создана до вступления в силу Градостроительного кодекса 1998 года (14.05.1998), Земельного кодекса (30.10.2001) и отсутствуют необходимые документы на объект, на землю.

Во втором чтении законопроекта были ограничены случаи, в которых может применяться административный снос строения, в дополнение к существующим запретам для органов МСУ вводится запрет на административный снос на частных землях, единственное исключение - если сохранение самовольного строения, возведенного на частной земле, создает угрозу жизни и здоровью граждан, пояснил П.Крашенинников.

Также вводится механизм принудительного изъятия земельного участка у собственника, который не исполнил требование о сносе самовольной постройки в установленный срок, в качестве меры противодействия недобросовестным застройщикам, говорится в сообщении пресс-службы.

При рассмотрении во втором чтении введены также дополнительные гарантии от сноса для тех, кто оформил права на объект по "дачной амнистии". "То есть, при отсутствии разрешения на строительство или при нахождении в зоне с особыми условиями объект не может быть признан "самовольным". Если режим зоны не допускает нахождение такого объекта, то он может быть снесен, но не как самовольная постройка, а с возмещением убытков", - отметил парламентарий.

"Предложенные законопроектом меры позволят сделать механизм признания построек "самовольными" более объективным, а также усовершенствовать меры противодействия самовольному строительству, устанавливая при этом дополнительную защиту прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество", - сказал Крашенинников.

Он пояснил, что в конце 1990-х - начале 2000-х годов в законодательстве менялись требования к правоустанавливающим документам, не было единого реестра недвижимости, в разных регионах были разные требования к оформлению прав на недвижимость: в результате возникли проблемы - добросовестные владельцы часто не знали, что их владение незаконно, а недобросовестные пользовались разрозненностью законодательства и возводили, например, многоквартирные дома на садовых участках, пояснил Крашенинников.

По его словам, только в 1998 году было положено начало формированию единой системы государственной регистрации недвижимости. "Неким "мостиком" в решении сложившихся проблем стала "дачная амнистия", которая действует уже 12 лет, которая в отношении объектов индивидуального жилищного строительства продлена до 1 марта 2020 года, пояснил он.

"Однако до сих пор оптимальный баланс интересов не найден. Отсутствует комплексный механизм контроля за строительством: требования к строительству, механизм сноса, гарантии собственникам построек от внесудебного сноса, возмещение убытков, наполнение ЕГРН данными об "особых" зонах, чтобы минимизировать споры о трубах на участках. Необходимо понимание, кто может сносить самовольную постройку, когда, за чей счет, что делать гражданам, оказавшимся вблизи трубопроводов и т.д., нужно защитить добросовестных владельцев построек, в том числе от излишнего формализма", - сказал Крашенинников.

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Теги: Госдума

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