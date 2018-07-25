В России

Предварительный ущерб от паводка в Приамурье составил около 1 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Власти Амурской области подсчитали предварительный ущерб от паводка, цифра приближается к 1 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

"Согласно предварительным данным, ущерб от паводка для транспортной инфраструктуры составляет 400 млн руб. и более 500 млн руб. в сельскохозяйственной отрасли, где повреждено около 126 тыс. га. посевных площадей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, паводок в настоящее время сместился ниже по течению реки Амур и дошел до Константиновского района.

Всего, по информации пресс-службы правительства, с начала паводка на территории Амурской области подтоплено 29 жилых домов, 380 приусадебных участков, 40 участков автомобильных дорог, восемь мостов и водопропускных сооружений на дорогах.

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Теги: Россия, Амурская область

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