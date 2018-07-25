Из-за пожара в роддоме Екатеринбурга эвакуировали 170 человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в подвальном помещении роддома Центральной городской больницы N40 в Екатеринбурге в ночь на среду, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила на центральный пункт пожарной связи в 03:18 по местному времени (01:18 по московскому).

"Персонал оперативно организовал эвакуацию с расположенных выше этажей на первый этаж здания. Задымления на этажах не было", - говорится в сообщении. Сообщается, что всего было эвакуировано 170 человек: 86 пациенток, 49 детей и 35 сотрудников.

"Пострадавших в результате пожара нет", - подчеркивается в пресс-релизе.

Площадь пожара, причины которого устанавливаются, составила 2 кв. метра. Пожарные потушили огонь в течение 11 минут. В результате было повреждено вентиляционное оборудование.

По данным пресс-службы больницы, пациенток разместили в другом корпусе. "Двух рожениц, которые находились в родовом зале, срочно машинами реанимации перевели в другой роддом. В 5 часов утра все пациентки вернулись в родильный дом, пока размещены в одном крыле здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализация в роддоме была приостановлена до 9:00 по местному времени (7:00 по московскому).