Суд рассмотрит вопрос об аресте сотрудников ярославской колонии, где избили заключенного

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Заволжский суд Ярославля в среду начнет рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения сотрудникам исправительной колонии N1, где избили заключенного, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.

"Заседания суда начнутся в 10:00. В суд поступили материалы в отношении пяти сотрудников колонии. Первыми будут рассмотрены ходатайства в отношении Яблокова и Калашникова", - сказала Сарбунова. Она уточнила, что одновременно начнутся заседания по ходатайствам в отношении еще троих фигурантов.

20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова, на которой видно, как 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть человек, расследование поручили центральному аппарату СКР.