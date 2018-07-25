Число погибших при взрыве газового баллона в Петербурге увеличилось до трех

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газового баллона в Красносельском районе Петербурга, в результате которого два человека погибли на месте, и еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

"Как сообщалось, на месте погибли два человека. Трое были госпитализированы, из них одна пострадавшая женщина скончалась", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Петербургу в среду.

По факту произошедшего взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, вечером во вторник в пристройке к двухэтажному частному дому на улице Лермонтова, 46 произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего пристройка сложилась.

Как уточнили в МЧС и комитете по здравоохранению, проверяется информация о том, что при взрыве могли также пострадать дети.