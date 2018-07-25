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Последствия аварии на нефтепроводе в Удмуртии ликвидированы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Последствия аварии на нефтепроводе в Игринском районе Удмуртии ликвидированы, угрозы загрязнения окружающей среды нет, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Дмитрий Платонов.

"Проведены работы по рекультивации замазученного земельного участка и по вывозу этой почвы и утилизации", - сказал он.

По словам Платонова, всего вывезено порядка 130 кубометров почвы. Утилизацией грунта будет заниматься ОАО "Удмуртнефть" .

Ранее сообщалось, что накануне днем произошел прорыв внутрипромыслового напорного нефтепровода на месторождении в Игринском районе Удмуртии, в результате разлилась нефтесодержащая жидкость. В МЧС подчеркивали, что 95% разлившейся жидкости составляет вода. Сообщалось об отсутствии угрозы для населения.

В пресс-службе "Удмуртнефти", которая разрабатывает данное месторождение, сообщали, что 24 июля на Чутырском месторождении был обнаружен отказ трубопровода, в результате которого, по предварительным данным, произошел разлив нефти на площади 0,4 га. На место происшествия были оперативно направлены аварийные службы компании для устранения последствий отказа. Отмечалось, что угрозы загрязнения водоемов нет. Специалистами общества были начаты все необходимые мероприятия по ликвидации разлива.

"Удмуртнефть" является крупнейшим нефтедобывающим предприятием Удмуртии. На ее долю в 2017 году пришлось 58% от всего объема добычи нефти в республике. Материнской компанией общества является АО "Промлизинг" с долей 97,1%. "Удмуртнефть" совместно через Taihu Limited (Кипр), которой принадлежат 100% акций "Промлизинга", контролируют ПАО "НК "Роснефть" (51% в Taihu) и китайская нефтехимическая корпорация Sinopec (49% в Taihu).

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Теги: Удмуртия

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