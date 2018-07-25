Суд арестовал фигуранта дела о побоях в ярославской колонии Сергея Драчева

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд арестовал Сергея Драчева - одного из фигурантов дела об избиении осужденного ИК-1 в Ярославле, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство подлежит удовлетворению. Доводы следствия обоснованы. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября", - заявила судья.

Драчев на момент преступления являлся младшим инспектором отдела безопасности. Задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления - избиения осужденного. По версии следствия, он может оказать влияние на потерпевшего и скрыться от следствия.

На прошлой неделе "Новая газета" опубликовала видео пыток одного из заключенных колонии. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть человек. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.