Написавший явку с повинной по делу об избиении заключенного взят под арест

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля избрал меру пресечения сотруднику исправительной колонии №1 Максиму Яблокову, подозреваемому в избиении осужденного, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Яблокова меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября ", - заявил судья.

Ранее сообщалось, что он написал явку с повинной и попросил о досудебном соглашении.

По мнению следствия, он может оказать воздействие на потерпевшего и скрыться. При этом сам подозреваемый и его адвокат считают, что к нему можно применить домашний арест, так как он не скрывается и готов сотрудничать со следствием.

В пятницу "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Е.Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент с избиением заключенного колонии произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть человек. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.