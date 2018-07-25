"Роскосмос" сменит руководителя "Техномаша"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "НПО "Техномаш" (входит в периметр госкорпорации "Роскосмос") Дмитрий Панов покинет свой пост, сообщает "Роскосмос".

"Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли. Трудовые отношения с Дмитрием Пановым, работавшим в ФГУП "НПО "Техномаш" с 2012 года (в том числе в статусе и.о. генерального директора), будут прекращены 3 августа 2018 года", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Должность и.о. генерального директора ФГУП "НПО "Техномаш" займет Владимир Власюк.