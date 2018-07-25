Песочница за 350 тыс. рублей в Петербурге не предполагала наличие песка

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Детская песочница, смонтированная в центре Петербурга за 350 тысяч рублей, не предполагает наличие песка и закуплена по рыночным ценам, сообщила в среду пресс-служба администрации Центрального района северной столицы.

"Активисты "Центральный район за комфортную среду обитания", инспектируя данный адрес, задались вопросом, почему в песочнице на детской площадке до сих пор нет песка. Отвечаем, детская песочница - игровой домик, которая оборудована на площадке с тартановым (резиновым - ИФ) покрытием, не предполагает использование песка как такового. Тем более, что на сегодняшний день есть огромное количество других искусственных материалов. В частности, по мере необходимости на площадку завозятся пластмассовые шары (для сухого бассейна) для различных игр", - отметили в пресс-службе.

В администрации района подчеркнули, что площадка во дворе дома 29 по 6-й Советской улице была оборудована "по многочисленным просьбам жителей", а стоимость оборудования рыночно обоснована.

"Стоимость игрового оборудования для детской площадки по 6-й Советской улице была сформирована исходя из анализа рынка, на основании коммерческих предложений подрядных организаций. Согласно запросу о предоставлении ценовой информации, все игровое оборудование должно быть из высокопрочной сосны, с антивандальным покрытием, краска не должна содержать свинец и иметь высокое сопротивление к погодным условиям", - сказали в пресс-службе.

"Указанный тип площадок активно устанавливается в Москве", - добавили в районной администрации.

Как сообщалось, прокуратура Санкт-Петербурга намерена проверить информацию об установке песочницы стоимостью 350 тыс. рублей на детской площадке в Центральном районе города.

На детскую площадку обратили внимание активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания", связанного с движением "Красивый Петербург". Они указали на то, что в песочнице стоимостью 350 тыс. рублей до сих пор нет песка, хотя оборудование было установлено еще зимой.

Согласно документации на портале госзакупок, обустройство детской площадки обошлось городскому бюджету почти в 5 млн рублей. Из них 353 тыс. рублей было потрачено на песочницу в виде домика, 312 тыс. рублей - на подвесные качели, 76 тыс. рублей - на качалку на пружине, и 1,7 млн рублей - на детский игровой комплекс с горками для катания.