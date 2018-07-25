Суд арестовал четвертого сотрудника ярославской колонии по делу о пытках

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Заволжский райсуд Ярославля удовлетворил четвертое ходатайство следствия об аресте сотрудника ИК N1 Игоря Богданова в Ярославле, передал корреспондент "Интерфакса". Он арестован на два месяца.

Богданов отказался от дачи показаний. В ходе заседания выяснилось, что он принимал участие в военном конфликте между Грузией и Южной Осетией в 2008 году и имеет награды.

Ранее Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайства следствия об аресте троих сотрудников колонии, включая Сергея Драчева, имеющего на иждивении новорожденного ребенка. Также были арестованы Сергей Ефремов, который признал вину в суде, Максим Яблоков, который написал явку с повинной.

При этом заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания до 28 июля.

20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова, на которой видно, как 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс.

Возбуждено уголовное дело, задержаны шесть человек, расследование поручили центральному аппарату СКР.