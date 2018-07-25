Пятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенного

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятого из шести задержанных сотрудников исправительной колонии №1, подозреваемых в избиении осужденного Евгения Макарова, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство о заключении под стражу Алексея Бровкина сроком на два месяца", - сказал судья.

Ранее Заволжский райсуд Ярославля удовлетворил ходатайства следствия об аресте Игоря Богданова, который, как выяснилось, принимал участие в военном конфликте между Грузией и Южной Осетией в 2008 году и имеет награды, Сергея Драчева, имеющего на иждивении новорожденного ребенка. Также были арестованы Сергей Ефремов, который признал вину в суде, Максим Яблоков, который написал явку с повинной.

Заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову в среду продлили срок задержания до 28 июля.

20 июля "Новая газета" опубликовала съемку избиения Макарова от июня 2017 года, на которой 18 сотрудников колонии пытают заключенного. Публикация вызвала общественный резонанс, возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается центральный аппарат СКР.