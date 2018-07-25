Петербургский суд оштрафовал "Институт региональной прессы" на 200 тысяч рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка №206 города Санкт-Петербурга постановил оштрафовать некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы" на 200 тысяч рублей за несвоевременное предоставление ежегодного аудиторского заключения НКО-иноагента, сообщил адвокат Иван Павлов - руководитель "Команды 29", представляющей интересы организации.

"Давление на НКО-иноагентов продолжается - и если сразу после принятия закона об иностранных агентах это давление привлекало общественное внимание, то сейчас судьба НКО, которые вынуждены подчиняться репрессивному законодательству и предоставлять бесконечное количество бессмысленной документации, уже малоинтересна. Мы будем оспаривать это решение в районном суде", - сообщил Павлов.

По закону некоммерческие организации, имеющие статус иностранного агента, предоставляют отчеты раз квартал, а по итогам года еще и аудиторское заключение.

Дело об административном правонарушении о несвоевременном предоставлении отчетности "Институтом региональной прессы" было возбуждено в июне 2018 года. В протоколе об административном правонарушении указана дата совершения правонарушения - 16 апреля 2018 года. По закону срок давности привлечения к ответственности по этому составу, согласно позиции защиты - три месяца, поэтому, как заявляет юрист "Команды 29" Макс Оленичев в ходатайстве о прекращении дела, производство подлежало прекращению по истечении срока давности.

"Институт региональной прессы" был признан иностранным агентом в ноябре 2014 года. На НКО наложили штраф в размере 400 тысяч рублей, который впоследствии отменил Верховный суд. Как отмечал Павлов, "впервые суд такого уровня отменил решение о штрафе так называемому иностранному агенту".