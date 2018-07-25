В Минтрансе заявили о готовности железнодорожной части Крымского моста на 80%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожная часть Крымского моста через Керченский пролив готова более чем на 80%, строительство вышло на пиковую мощность, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

"Стройка железнодорожной части моста сейчас находится на пике. Готовность основных конструктивов железнодорожной части моста оценивается более чем в 80%", - говорится в пресс-релизе.

Готовы 293 из 307 опор железнодорожного моста, собраны металлические пролеты общим весом 105 тысяч тонн из необходимых 160 тысяч тонн.

"Предполагается, что мостовая часть будет полностью выполнена до конца следующей весны, верхнее строение пути - к концу лета 2019 года", - сообщили в пресс-службе. После этого начнется обустройство железной дороги к запуску движения поездов в декабре 2019 года.

На кавказской стороне пролива идет строительство двухпутного железнодорожного подхода к мосту протяженностью около 40 км.

"Готово более 80% верхнего строения пути железной дороги. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, - от 60% до 100 %", - сообщили в пресс-службе министерства.

На крымском берегу пролива строители прокладывают 18-километровый железнодорожный подход к мосту.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России, он соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и автобусов по мосту открыли утром 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.