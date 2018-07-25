Суд арестовал брянских полицейских, избивших задержанного

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Брянска арестовал двух сотрудников управления МВД России по городу, обвиняемых в избиении задержанного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Брянской области.

Как уточнил собеседник агентства, обвиняемых взяли под стражу в среду в зале суда. Они арестованы на весь период следствия.

Расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (п.п. "а, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) продолжается.

По версии следствия, 16 июля полицейские в своем служебном кабинете избили задержанного. Он был госпитализирован с разрывом селезенки и прооперирован, сейчас он проходит лечение амбулаторно.