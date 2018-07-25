Суд продлил арест вандалу, повредившему картинку в Третьяковке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы до 26 августа оставил под арестом Игоря Подпорина, повредившего 25 мая картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

Уроженцу Узбекистана, долгое время проживавшему в Воронежской области, предъявлено обвинение "в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, совершенном в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ". Ему грозит наказание в виде как штрафа в сумме до 5 млн рублей, так и до 6 лет лишения свободы.

Мужчина был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Согласно видеоролику, который обнародовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете "Третьяковки".

Позднее в суде он заявил что давал первые показания под давлением следствия и сотрудников музея, и попросил не верить тому, что о нем пишут и показывают. По его словам, он никогда не пил водку и тем более не пил ее в Третьяковке. Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь".

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Прокурор на заседании, где рассматривалась апелляционная жалоба на арест Подпорина, заявил, что, согласно результатам экспертизы, нанесенный обвиняемым ущерб "составляет не менее 30 млн рублей".