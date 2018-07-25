Думе предложили разрешить гражданам следить за правилами пожарной безопасности

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, разрешающий гражданам осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Документ был внесен группой депутатов по итогам работы рабочей группы. Предложения в законодательство были разработаны в результате трагического пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Законопроект, в частности, определяет, что "граждане РФ вправе участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций".

Кроме того, проект вводит муниципальный и общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. Органы Госпожнадзора, органы власти регионов обязываются рассматривать итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Результаты общественного контроля могут являться основанием для проведения внеплановых проверок объекта, говорится в законопроекте.

Также вводится мониторинг пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей (объект, на котором более 50 человек), который представляет собой "осмотр, оценку и прогноз изменений пожарной безопасности" объекта любой формы собственности. Порядок такого мониторинга будет устанавливать правительство РФ.