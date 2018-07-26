Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 3,5 км

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы) вулкан Эбеко в четверг днем выбросил столб пепла высотой до 3,5 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

"Шлейф пепла распространился до 5 км от вулкана в северо-восточном направлении в Охотское море. В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 6 км от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.