СКР попросил об аресте седьмого сотрудника ярославской колонии по делу о пытках

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Заволжский суд Ярославля в четверг начал рассмотрение ходатайства следователей об аресте младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева по делу об избиении заключенного этой колонии, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.

По ее словам, Соловьев в настоящее время задержан.

Накануне Заволжский районный суд арестовал пятерых сотрудников ИК-1 на два месяца. Срок задержания еще одного сотрудника колонии был продлен на 72 часа.

20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова, сделанную в июне 2017 года, на которой 18 сотрудников колонии пытают осужденного. Публикация вызвала общественный резонанс. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, его расследованием занимается центральный аппарат СКР.