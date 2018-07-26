Овечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей Forbes

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Журнал Forbes составил очередной рейтинг российских знаменитостей. Места распределялись с учетом дохода за год, внимания СМИ и интереса, который звезда вызывает у аудитории в интернете.
Первое место в списке досталось хоккеисту "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину, который не играл в "золотой" олимпийской сборной России, но завоевал в этом сезоне Кубок Стэнли. По информации издания, в этом году он заработал $14,5 млн.
Второе место досталось музыканту Сергею Шнурову. Весной 2018 года его группа "Ленинград" выпустила альбом "Всякое", первый за четыре года. Он заработал $13,9 млн.
Третья строчка у певца Филиппа Киркорова, который заработал $8,9 млн и выпустил новый клип "Цвет настроения синий".
Следом идут певец Григорий Лепс ($8,2 млн), телеведущий Иван Ургант ($8,5 млн).
Среди женщин самое высокое - шестое - место заняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Экс-звезда "Дома-2" в 2018 году открыла в Москве собственный ресторан и пообещала выпустить криптовалюту Buzcoin. Она заработала $3,9 млн.
Также в десятке певец Дима Билан, [jrttbcn Евгений Малкин, певец Стас Михайлов и баллотировавшаяся в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак.
Как считали
При составлении рейтинга Forbes учитывал общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес того или иного артиста, поп-группы, спортсмена, писателя в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года.
Для подсчета упоминаний в прессе и на телевидении Forbes использовал данные агентства "Медиалогия". Эксперты "Медиалогии" посчитали статьи и передачи, в которых упоминались кандидаты в список Forbes в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года.
Что касается аудитории в интернете, то здесь анализировалось, сколько раз за прошедший год (с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года) пользователи интернета запрашивали информацию об участниках списка в поисковом сервисе "Яндекс". Подсчеты специально для Forbes проводили специалисты "Яндекса".