Овечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей Forbes

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Журнал Forbes составил очередной рейтинг российских знаменитостей. Места распределялись с учетом дохода за год, внимания СМИ и интереса, который звезда вызывает у аудитории в интернете.

Первое место в списке досталось хоккеисту "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину, который не играл в "золотой" олимпийской сборной России, но завоевал в этом сезоне Кубок Стэнли. По информации издания, в этом году он заработал $14,5 млн.

Второе место досталось музыканту Сергею Шнурову. Весной 2018 года его группа "Ленинград" выпустила альбом "Всякое", первый за четыре года. Он заработал $13,9 млн.

Третья строчка у певца Филиппа Киркорова, который заработал $8,9 млн и выпустил новый клип "Цвет настроения синий".

Следом идут певец Григорий Лепс ($8,2 млн), телеведущий Иван Ургант ($8,5 млн).

Среди женщин самое высокое - шестое - место заняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Экс-звезда "Дома-2" в 2018 году открыла в Москве собственный ресторан и пообещала выпустить криптовалюту Buzcoin. Она заработала $3,9 млн.

Также в десятке певец Дима Билан, [jrttbcn Евгений Малкин, певец Стас Михайлов и баллотировавшаяся в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак.