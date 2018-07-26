Один из фигурантов дела о хищениях в НПО им. Лавочкина скрылся от следствия

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель коллегии адвокатов Игорь Третьяков, который является фигурантом дела о хищениях в НПО им. Лавочкина, скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

По данным следствия, гендиректор "НПО им. С.А. Лавочкина" Сергей Лемешевский, его подчинённая Екатерина Аверьянова и адвокат Игорь Третьяков обвиняются в хищении денежных средств госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

Следствие намерено просить суд об аресте Лемешевского и Аверьяновой.

Общая сумма выплат адвокатской конторе за два годы составила порядка 330 млн рублей. Всем троим предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что гендиректор НПО им.Лавочкина Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа после того как в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищения 330 млн рублей предприятия путём оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнёры".

И.о. руководителя предприятия назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.