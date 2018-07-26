"Ростех" разработал парашют для эвакуации с небоскребов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Ростех" создал парашют для экстренной эвакуации из высотных зданий, сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Этот парашют будет пользоваться спросом, поскольку количество высотных домов у нас растет, а спасать в случае пожара или каких еще чрезвычайных ситуаций очень тяжело. Поэтому здесь единственный шанс у людей спастись, - это прыгнуть с парашюта "Шанс", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Парашютная система была продемонстрирована в четверг на аэродроме "Киржач" во Владимирской области, в рамках церемонии открытия нового парашютного завода. Парашютное производство запускается на базе "НИИ парашютостроения", входящего в "Технодинамику", дочерний холдинг "Ростеха".

Как сообщили в пресс-службе холдинга, парашют позволяет десантировать человека со сверхмалых высот - от 30 метров (высота девятиэтажного дома) и выше.

"Парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно, и его использование не требует специальной подготовки", - отметили в пресс-службе.

"Система прошла ряд стендовых испытаний. Изделие однозначно будет востребовано компаниями, эксплуатирующими высотные сооружения, - это и бизнес-центры, и отели, и многоэтажные объекты жилой недвижимости", - сообщил журналистам глава "Технодинамики" Игорь Насенков.

В текущей комплектации парашют предназначен для спуска человека массой от 50 до 120 кг с высоты не менее 30 метров. Система обладает собственной массой 4,8 кг и габаритами 50х30х20 см. В состав изделия входит вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов, три парашюта, удерживающих заданную скорость приземления, а также ранец с подвесной системой, отметили в пресс-службе холдинга.

Открытая в Киржаче сегодня новая производственная линия "НИИ Парашютостроения" позволит нарастить объем производства отечественных парашютных систем в 3 раза, выпуская более 2 тыс. изделий в год. На предприятии будут производить парашютные системы всех основных видов: грузовые, специальные, боеприпасные, тормозные, космические, людские и другие, в том числе - крупногабаритные с площадью купола более 1 тыс. кв.м.