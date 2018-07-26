В России

Российский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о Магомедовых

В редакции не знают, кто инициировал замену материала в августовском номере

Российский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о Магомедовых
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Редакция российского издания Forbes направила заявление в прокуратуру Москвы из-за пропажи текста о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых из отпечатанного августовского номера журнала, пишет в четверг газета "Ведомости".

Как рассказали изданию два сотрудника журнала, 25 июля в редакцию поступил свежий номер Forbes, в котором не оказалось статьи "Дела семейные" журналистов Сергея Титова и Елены Березанской. Вместо нее, по данным источников газеты, оказался совсем другой текст, хотя в утвержденном и. о. главного редактора Forbes Николаем Мазуриным выпуске материал о Магомедовых был.

"Ведомости" отмечают, что, по мнению редакции Forbes, такие действия нарушают закон о СМИ, в частности статью 19, по которой никто не имеет права вмешиваться в деятельность редакции, в том числе ее учредитель. В издании не знают, кто отдал распоряжение о замене статьи и как именно это произошло, говорят источники газеты.

Представитель издателя журнала сообщил в беседе с "Ведомостями", что материал "Дела семейные" в настоящее время дорабатывается из-за замечаний юридической службы издания. "Публикация вызовет серию исков в защиту чести, достоинства и деловой репутации, (...) и как следствие, экономические риски, связанные с компенсацией морального вреда, убытков, а также расходов на судебный процесс, что неминуемо понесет экономические, репутационные и этические риски для журнала", - приводит газета его слова.

Кроме того, представитель издателя указал на принцип "не публиковать материалы о подозреваемых или подсудимых, которые потенциально могут повлиять на следствие".

Учредитель российской версии Forbes - "АС РУС Медиа", владельцем которой является Александр Федотов. Журналисты Forbes неоднократно обвиняли его во вмешательстве в редакционную политику издания.

В частности, о своем увольнении из-за конфликтов с Федотовым в начале июня сообщал бывший главный редактор русского Forbes Николай Усков. Издательский дом ACMG, в свою очередь, объяснил увольнение Ускова "неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора "о неконкуренции".

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд. рублей.

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