Лидер думской фракции ЕР выступил за сохранение привязки льгот к возрасту

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В руководстве фракции "Единая Россия" заявляют о необходимости сохранить привязку региональных и федеральных льгот к возрасту, а не к новому сроку выхода на пенсию, который будет установлен после принятия соответствующего закона.

"У нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, мы с регионами обсуждаем, чтобы сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию", - сказал лидер фракции, вице-спикер Сергей Неверов на брифинге.

Он обратил внимание на то, что такая же позиция существует и по аналогичным федеральным льготам.

В свою очередь, первый замруководителя фракции Андрей Исаев добавил, что сохранение "статус-кво" в этом вопросе не потребует дополнительных средств.

"Они уже заложены в региональные бюджеты", - сказал политик.

"И наши депутаты, когда поедут в регионы, они перед региональными заксобраниями, органами исполнительной власти такие вопросы поставят и будут обсуждать", - добавил Исаев.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста, как и членам правительства.