В России

Бывший замглавы МЧС Шляков обещал экс-сенатору Удалову пост и.о. губернатора

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший замгубернатора Ярославской области и бывший член Совета Федерации Юрий Удалов в мае 2018 года обратился в правоохранительные органы с просьбой "пресечь преступную деятельность" экс-замминистра МЧС Сергея Шлякова, говорится в материалах дела.

"Следствием представлено заявление Удалова от 14 мая 2018 года, который просит пресечь преступную деятельность, в том числе Шлякова, который путем обмана пообещал ему подготовить пакет документов для назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области", - говорится в материалах дела в отношении Шлякова, оглашенных судьей Тверского суда Москвы Марией Сизинцевой.

В РоссииПо делу бывшего замглавы МЧС Шлякова предъявлено обвинение еще двум фигурантамЧитать подробнее

Тверской суд сегодня рассматривает ходатайство следствия МВД об аресте Шлякова, задержанного накануне. Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник, речь идет о сумме в 50 млн рублей.

Как следует из оглашенных материалов дела, Удалов признан потерпевшим по делу в отношении экс-замглавы МЧС и его подельников.

25 июля источник "Интерфакса" сообщил, что Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме.

По версии следствия, он пообещал за денежное вознаграждение помочь бывшему помощнику главы ведомства и экс-представителю губернатора в Совете Федерации от Ярославской области Юрию Удалову получить должность губернатора одного из регионов,

По словам адвоката Руслана Коблева, Шляков вину не признает и категорически отвергает свою причастность к совершению какого-либо преступления.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МЧС, Сергей Шляков, Ярославская область, Юрий Удалов

Новости по теме

В России
ВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра ЯкираВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра Якира
В 1945 году ученого приговорили к 8 годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайныПодробнее
 Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата Госдумы
Депутат отметила, что выполняет свою работу по совестиПодробнее
 В СКР не нашли причин расследовать смерть Ивана VI, Павла I, Петра III и Федора ГодуноваВ СКР не нашли причин расследовать смерть Ивана VI, Павла I, Петра III и Федора Годунова
Написавший запрос депутат от КПРФ Рашкин назвал свои действия троллингомПодробнее
 Российский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о МагомедовыхРоссийский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о Магомедовых
В редакции не знают, кто инициировал замену материала в августовском номереПодробнее
Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"
О возможной отставке депутата сообщают источникиПодробнее
 Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможетПодробнее
 Экс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонииЭкс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонии
Ранее его начальник был осужден на 13 лет за получение взяток на $550 тысячПодробнее
 Овечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей ForbesОвечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей Forbes
Самое высокое место среди женщин заняла Ольга БузоваПодробнее
 "Мосметрострой" попробует спроектировать тоннель в Крыму"Мосметрострой" попробует спроектировать тоннель в Крыму
После открытия Крымского моста на полуострове понадобились новые автомобильные дорогиПодробнее
 Задержан гендиректор НПО им. ЛавочкинаЗадержан гендиректор НПО им. Лавочкина
Гендиректор Сергей Лемешевский стал фигурантом дела о мошенничествеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 июля6 фото
25 июля
Фотохроника 25 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыВ РоссииРоссийский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о МагомедовыхВ РоссииЖелезняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"В миреВзрыв произошел у посольства США в ПекинеВ РоссииОвечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей Forbes

Бывший замглавы МЧС Шляков обещал экс-сенатору Удалову пост и.о. губернатора

ТЦ "Ривьера" в Москве эвакуировали после анонимного звонка

Четверо приезжих задержаны в Москве по подозрению в бандитизме

Дума Асбеста направит в Госдуму обращение против повышения пенсионного возраста

Купание в двух зонах отдыха Москвы запрещено из-за низкого качества воды

ВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра Якира

ВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра ЯкираВ 1945 году ученого приговорили к 8 годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайны Подробнее

Подозреваемый в убийстве семилетней девочки в Самаре арестован

МИД РФ заявил протест госдепу США в связи с давлением на Марию Бутину

В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестовали бывшего полицейского

На Шри-Ланке нашли украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн

Мать умершей от истощения пермской школьницы обвинили в ее убийстве

Суд взыскал с экс-главы обанкроченного банка в Кузбассе 3,3 млрд руб

Обнаружено тело одной из пропавших при крушении катамарана в Хакасии женщин

Лидеры БРИКС в Йоханнесбурге приняли декларацию по итогам работы за 10 лет

В США начался бракоразводный процесс Дональда Трампа-младшего

CNBC узнал об идее Кувейта прекратить экспорт сырья через Баб-аль-Мандубский пролив

В Башкирии арестовали подозреваемых в убийстве менеджера производителя двигателей

Коллеги Поклонской сорвали заседание возглавляемой ею комиссии Госдумы

Сама Поклонская пообещала доложить председателю Госдумы о случившемся Подробнее

Судебные приставы за долги арестовали пять троллейбусов в Петрозаводске

Шведские пожарные попросили помощи у НАТО

Газ опустился на второе место в структуре доходов "НОВАТЭКа"

Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата Госдумы

Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыДепутат отметила, что выполняет свою работу по совести Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru