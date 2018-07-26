Бывший замглавы МЧС Шляков обещал экс-сенатору Удалову пост и.о. губернатора

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бывший замгубернатора Ярославской области и бывший член Совета Федерации Юрий Удалов в мае 2018 года обратился в правоохранительные органы с просьбой "пресечь преступную деятельность" экс-замминистра МЧС Сергея Шлякова, говорится в материалах дела.

"Следствием представлено заявление Удалова от 14 мая 2018 года, который просит пресечь преступную деятельность, в том числе Шлякова, который путем обмана пообещал ему подготовить пакет документов для назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области", - говорится в материалах дела в отношении Шлякова, оглашенных судьей Тверского суда Москвы Марией Сизинцевой.

Тверской суд сегодня рассматривает ходатайство следствия МВД об аресте Шлякова, задержанного накануне. Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник, речь идет о сумме в 50 млн рублей.

Как следует из оглашенных материалов дела, Удалов признан потерпевшим по делу в отношении экс-замглавы МЧС и его подельников.

25 июля источник "Интерфакса" сообщил, что Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме.

По версии следствия, он пообещал за денежное вознаграждение помочь бывшему помощнику главы ведомства и экс-представителю губернатора в Совете Федерации от Ярославской области Юрию Удалову получить должность губернатора одного из регионов,

По словам адвоката Руслана Коблева, Шляков вину не признает и категорически отвергает свою причастность к совершению какого-либо преступления.