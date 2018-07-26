В России

Сенатор Косачев разъяснил смысл законопроекта об аккредитации визовых центров

Депутаты ЕР сомневаются, что эта инициатива вообще целесообразна

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Законопроект об аккредитации визовых центров не нацелен на их закрытие, он призван защитить права потребителей от недобросовестных производителей таких услуг, заявил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг. Плюс персональные данные, в том числе биометрические, которые должны храниться и обрабатываться в определённом порядке, а не произвольно", - написал Косачев в своем фейсбуке.

По его словам, в этом единственный смысл законопроекта, в который к тому же во втором чтении могут быть внесены необходимые поправки.

Так сенатор отреагировал на сообщения о возможном закрытии всех визовых центров из-за введения аккредитации.

Косачев отметил, что инициатива по проблеме исходила от самого бизнес-сообщества, от "Деловой России".

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Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила "Интерфаксу", что введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) на территории России, может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах.

Между тем заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции "Единая Россия" Сергей Кривоносов выразил сомнения в целесообразности законопроекта об обязательной аккредитации визовых центров.

"Есть серьезные опасения, что введение обязательной аккредитации для компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к их закрытию, так как требования закона будут очень жесткими. Кроме того, это будет способствовать увеличению срока выдачи виз и их удорожанию", - цитирует парламентария пресс-служба партии "Единая Россия".

Кривоносов также отметил, что сейчас стоит задача упростить получение виз, а не усложнить этот процесс.

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Теги: Совет Федерации, Совфед, Константин Косачев, Единая Россия, Госдума

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