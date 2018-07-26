В "Сумме" удивились снятию статьи о братьях Магомедовых из печатной версии Forbes

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Группа "Сумма" недоумевает по поводу исчезновения из печатной версии журнала Forbes статьи о бизнесе братьев Магомедовых "Дела семейные".

"Сегодня мы прочли материал на сайте издания и с удивлением узнали о том, что статья не вышла в печатной версии. Выражаем свое недоумение происходящим и надеемся, что те, кто это сделал, понесут ответственность, и на репутации Forbes этот инцидент не отразится", - говорится в заявлении группы "Сумма", опубликованном на ее сайте в четверг.

В сообщении отмечается, что "журналисты издания Сергей Титов и Елена Березанская обращались в группу "Сумма" за комментариями в процессе подготовки данного материала, и они были предоставлены".

"Несмотря на то, что мнение авторов может не совпадать с нашим мнением, мы всегда поддерживали и будем поддерживать независимую и честную журналистику. Выражаем всему коллективу журналистов Forbes признательность за их ежедневный труд", - заявили в пресс-службе.

Исчезновение статьи

Ранее в четверг и.о. главного редактора российского Forbes Николай Мазурин сообщил "Интерфаксу", что просит московскую прокуратуру проверить, не нарушен ли закон "О СМИ" в связи со снятием с печати в августовском номере публикации о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.

По словам Мазурина, в среду после получения нового номера журнала из печати он не обнаружил в нем статьи "Дела семейные" о бизнесе совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которую, подчеркивает и.о. главреда, он подписал в печать.

Сотрудники редакции Forbes, с которыми удалось пообщаться "Интерфаксу", сообщили, что по правилам издания статья перед печатью обязательно проверяется и согласовывается с юридическим департаментом.

Источник "Интерфакса" в российском Forbes сообщил, что владелец лицензии - Forbes Inc. - в курсе сложившейся ситуации.

Между тем статья о бизнесе братьев Магомедовых размещена на сайте Forbes уже в течение нескольких часов. "Она полностью соответствует первоначальному варианту статьи, снятому с печати", - сказал один из сотрудников редакции "Интерфаксу".

Со своей стороны в пресс-службе ACMG "Интерфаксу" сообщили, что статья о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьях Магомедовых "Дела семейные" была снята с печати и не вышла в августовском номере Forbes из-за претензий юристов журнала, а также из этических соображений.

Ранее о ситуации в Forbes сообщила газета "Ведомости".

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд. рублей.