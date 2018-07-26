Сотрудникам российского Forbes закрыли доступ к сайту журнала

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В четверг вечером редакция российского Forbes осталась без доступа к сайту этого журнала forbes.ru, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в редакции.

Источник издания рассказал, что сотрудники редакции не могут войти в систему публикации под своими логинами и паролями.

Выпускающий редактор Forbes Екатерина Еременко опубликовала у себя в Facebook скриншот системы, где указано что она как пользователь заблокирована или не активирована.

Издатель ничего не сообщил редакции об отключении от издательской системы, говорит источник "Ведомостей": "Получается, с этого момента журналисты Forbes не несут никакой ответственности с тем, что происходит на сайте журнала".

Шеф-редактор сайта Forbes Ирина Мокроусова от комментариев отказалась. Представитель ИД ACMG, который издает Forbes в России пока на запрос "Ведомостей" не ответил.

"Ведомости" не исключают, что отключение редакции от сайта связано с тем, что ранее журналисты опубликовали на нем текст "Дела семейные" о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магамедовых. Вчера журналисты выяснили, что этот текст не вышел в печатном номере Forbes, несмотря на то, что статья была утверждена ио главного редактора журнала Николаем Мазуриным. Сегодня он обратился в связи с этим фактом в прокуратуру Москвы.

В заявлении группы "Сумма" говорится, что компания удивлена исчезновением из печатной версии журнала Forbes статьи о бизнесе братьев Магомедовых "Дела семейные". Кроме того, журналисты Forbes обращались в "Сумму" за комментарием при подготовке материала и получили его.

Материал был размещен на сайте Forbes.