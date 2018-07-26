В России

Полицейские изъяли документы в земельном комитете администрации Сочи

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Выемка документов проведена сотрудниками правоохранительных органов в земельном комитете города-курорта Сочи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городской администрации в четверг.

"Арестов и задержаний не было. Провели выемку документов в земельном комитете", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он не уточнил, в рамках какого уголовного дела правоохранительные органы проводят мероприятия в администрации Сочи.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что выемка проводилась в рамках уголовного дела о самовольном строительстве. "Фигурантами дела являются работник местного бюро технической инвентаризации и сотрудник управления земельного контроля", - сказал собеседник агентства, не уточнив статус фигурантов.

По его словам, чиновники подозреваются в выдаче противозаконных разрешений на строительство.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сочи

Новости по теме

В России
Гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяцаГендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяца
Глава дирекции предприятия Екатерина Аверьянова также взята под стражу по делу о мошенничествеПодробнее
 И.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницыИ.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницы
На его место назначен главред приложения ForbesLife Андрей ЗолотовПодробнее
 Суд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничествеСуд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничестве
Экс-чиновник обещал бывшему сенатору получить должность губернатора одного из регионовПодробнее
 ВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра ЯкираВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра Якира
В 1945 году ученого приговорили к 8 годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайныПодробнее
Поклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата Госдумы
Депутат отметила, что выполняет свою работу по совестиПодробнее
 В СКР не нашли причин расследовать смерть Ивана VI, Павла I, Петра III и Федора ГодуноваВ СКР не нашли причин расследовать смерть Ивана VI, Павла I, Петра III и Федора Годунова
Написавший запрос депутат от КПРФ Рашкин назвал свои действия троллингомПодробнее
 Российский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о МагомедовыхРоссийский Forbes обратился в прокуратуру из-за пропавшей из журнала статьи о Магомедовых
В редакции не знают, кто инициировал замену материала в августовском номереПодробнее
 Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"
О возможной отставке депутата сообщают источникиПодробнее
 Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможетПодробнее
 Экс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонииЭкс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонии
Ранее его начальник был осужден на 13 лет за получение взяток на $550 тысячПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 июля6 фото
26 июля
Фотохроника 26 июля
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяцаВ РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииПоклонская заявила о намерении сохранить мандат депутата ГосдумыВ РоссииИ.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницыВ РоссииСуд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничествеВ РоссииЖелезняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"

Шестун потребовал допустить к нему в СИЗО адвоката и пригрозил голодовкой

Нацразведка США заявила о вероятных "агрессивных кибероперациях" со стороны России

В сенате США заявили об ожидаемом одобрении конгрессом новых санкций против РФ до ноября

СМИ сообщили о связях Марии Бутиной с наследником семьи Рокфеллеров

В Госдуме подтвердили госпитализацию Иосифа Кобзона

Юлия Скрипаль позвонила родственникам в Россию

Гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяца

Гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяцаГлава дирекции предприятия Екатерина Аверьянова также взята под стражу по делу о мошенничестве Подробнее

Что произошло за день: четверг, 26 июля

Законопроект, который может закрыть визовые центры, исчезнувшая статья Forbes и отказ Поклонской уходить из Думы Подробнее

Бразильский футболист "Краснодара" Ари получил гражданство РФ

В медиа-группе ACMG объяснили смену и.о. главреда российского Forbes

Экс-президент Армении Кочарян обвинен в свержении конституционного строя в 2008 году

Асад заявил, что Россия несет ответственность за весь мир

Сирийский лидер заявил, что военные РФ останутся в САР до достижения политического равновесия в мире Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru