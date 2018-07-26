Полицейские изъяли документы в земельном комитете администрации Сочи

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Выемка документов проведена сотрудниками правоохранительных органов в земельном комитете города-курорта Сочи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городской администрации в четверг.

"Арестов и задержаний не было. Провели выемку документов в земельном комитете", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он не уточнил, в рамках какого уголовного дела правоохранительные органы проводят мероприятия в администрации Сочи.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что выемка проводилась в рамках уголовного дела о самовольном строительстве. "Фигурантами дела являются работник местного бюро технической инвентаризации и сотрудник управления земельного контроля", - сказал собеседник агентства, не уточнив статус фигурантов.

По его словам, чиновники подозреваются в выдаче противозаконных разрешений на строительство.