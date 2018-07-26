Мужчина в Крыму довел до истощения пожилую женщину

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который довел до критического состояния здоровья престарелую жительницу Симферополя, сообщила в четверг официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Мужчина приехал из другого региона к дочери пенсионерки, с которой познакомился в социальных сетях, а после ее (дочери - ИФ) смерти запер одинокую пожилую женщину и не пускал к ней ни друзей, ни соседей, которые хотели уточнить, в каком она состоянии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

На данный момент 73-летняя пенсионерка находится в одной из больниц Симферополя в критическом состоянии, она перенесла инсульт. Мужчина сам доставил пенсионерку в клинику.

Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по региону в кратчайшие сроки установить личность мужчины и допросить его.

Крымским следователям также поручено организовать проверку и дать оценку действиям сотрудников полиции, которые, по сообщениям СМИ, не реагировали должным образом на заявления соседей пожилой женщины.